Volley femminile | Italia-Porto Rico | programma Mondiali | orario | tv | streaming

Reduci dal successo nell'ultima VNL, le azzurre della Nazionale Italiana di pallavolo sono pronte ad affrontare i Campionati del Mondo 2022, ospitati da Paesi Bassi e Polonia per provare a dare la caccia ad un titolo mondiale che manca dal 2002. Le contendenti sono tante e l'impresa non sarà facile, ma la squadra guidata dal CT Davide Mazzanti ha tutte le carte in regola per giocarsela. Sarà un Mondiale molto lungo e dal calendario estremamente fitto, a differenza della recente controparte maschile. Si partirà con quattro giorni da sei squadre, con le quattro migliori di ogni raggruppamento che formeranno due ulteriori gironi da otto nazionali. Saranno ancora le migliori quattro di ognuno dei gironi a qualificarsi per una fase a eliminazione diretta che partirà dai quarti. Le azzurre sono state sorteggiate nel Pool A insieme alla padrone di casa dei Paesi Bassi, ...

