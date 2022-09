Volley, Europei Under 20: l’Italia si sbarazza della Serbia e ipoteca la semifinale (Di mercoledì 21 settembre 2022) l’Italia ha sconfitto la Serbia per 3-0 (25-22; 25-19; 25-19) agli Europei Under 20 di Volley maschile. La nostra Nazionale si è imposta di fronte al proprio pubblico di Montesilvano (in provincia di Pescara), infilando la terza vittoria nella fase a gironi su quattro partite disputate (7 punti all’attivo), Gli azzurri si confermano al secondo posto del gruppo A (la Polonia è a quota quattro successi, con 11 punti) e hanno messo una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali: soltanto una pesante sconfitta per 3-0 contro la Polonia e un contemporaneo 3-0 della Slovenia sulla Francia, nelle due partite in programma giovedì 22 settembre, rimanderebbe al quoziente punti il discorso passaggio del turno. Il regista Mattia Boninfante si è appoggiato agli attaccanti ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 settembre 2022)ha sconfitto laper 3-0 (25-22; 25-19; 25-19) agli20 dimaschile. La nostra Nazionale si è imposta di fronte al proprio pubblico di Montesilvano (in provincia di Pescara), infilando la terza vittoria nella fase a gironi su quattro partite disputate (7 punti all’attivo), Gli azzurri si confermano al secondo posto del gruppo A (la Polonia è a quota quattro successi, con 11 punti) e hanno messo una seriasulla qualificazione alle semifinali: soltanto una pesante sconfitta per 3-0 contro la Polonia e un contemporaneo 3-0Slovenia sulla Francia, nelle due partite in programma giovedì 22 settembre, rimanderebbe al quoziente punti il discorso passaggio del turno. Il regista Mattia Boninfante si è appoggiato agli attaccanti ...

