Volley, Europei U20: l'Italia batte 3-0 la Serbia (Di mercoledì 21 settembre 2022) l'Italia vince e convince contro la Serbia nella quarta giornata degli Europei Under 20 maschili, in corso a Montesilvano e Vasto in Abruzzo. Gli azzurri si sono imposti per 3-0 (25-22, 25-19, 25-19). Un match a senso unico per gli azzurrini che hanno sempre condotto la gara e sono stati protagonisti di un'ottima prova di squadra. Domani sera la squadra di Battocchio tornerà in campo alle 20 al Palazzetto dello sport di Montesilvano per l'ultimo, decisivo match della Pool I contro la Polonia. SportFace.

