Volantino Conad | ‘Sconti fino al 50%’ | offerte dal 21 settembre al 2 ottobre

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Nuovovalido da oggi 21al 22022. Tantissimi i prodotti in offerta con sconti dal 30al 50%. Sono 473 i prodotti in sconto presso i supermercatipresenti in tutta Italia. Una varietà di scelta ai prezzi migliori indicati nell’ultimo. Si tratta di una promozione grazie alla quale i consumatori non dovranno penalizzare la qualità per poter acquistare a prezzi ridotti. Perché supermercati e ipermercatioffrono prodotti di marca a sconti favolosi. TanteTra le altrepreviste: il Trancino del Mulino Bianco Barilla al 50% di sconto a 1.19 euro, il latte UHT Bontà e Linea Parmalat al 40% di sconto a soli 0.95 euro, la Coca Cola ...