Vodafone migliore operatore mobile in Italia secondo classifica Altroconsumo (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – Una connessione internet efficiente ed efficace è ormai indispensabile per i cittadini nella vita di tutti i giorni. Ma qual è il miglior operatore sul territorio Italiano? Altroconsumo risponde alla domanda attraverso il monitoraggio degli operatori di telefonia mobile Italiani dell'app CheBanda. La classifica stilata da Altroconsumo, ha elaborato i risultati di circa 80mila test effettuati su CheBanda da oltre 20mila utenti dei quattro principali operatori telefonici Italiani, nel periodo considerato (luglio 2021 – giugno 2022). Oltre il 92% dei test sono stati condotti con dispositivi in 4G e solo una piccola parte con il 3G (3%), rete che è già stata dismessa da Vodafone e da Tim. Trascurabile, invece, la quota con ...

