Vista, controllo gratuito da ItalianOptic. Chi acquista un paio di occhiali, tre mesi di abbonamento digitale a «L’Eco» (Di mercoledì 21 settembre 2022) La promozione. C’è tempo fino al 31 ottobre, mese della prevenzione oculistica, per prenotare un controllo gratuito presso i negozi ItalianOptic. A tutti coloro che, presentandosi in negozio, acquisteranno un paio di occhiali da Vista, ItalianOptic regalerà un abbonamento digitale trimestrale a L’Eco di Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 21 settembre 2022) La promozione. C’è tempo fino al 31 ottobre, mese della prevenzione oculistica, per prenotare unpresso i negozi. A tutti coloro che, presentandosi in negozio, acquisteranno undidaregalerà untrimestrale adi Bergamo.

webecodibergamo : C'è tempo fino a fine ottobre! - aggabbadore : @Curiosity7474 @GermanoDottori Beh sarebbe una fine più che onorevole dal loro punto di vista, avendo ripreso il to… - RoscoF6900 : @Loretta88197243 Non pretendo nulla cara sig.ra Loretta. Ho dato il mio punto di vista. Cmq Lei è libera di essere… - sportli26181512 : Roma, l'Argentina di Dybala: cuori e allenamento personalizzato: La Joya è sceso in campo per sostenere un lavoro a… - nichilismattivo : @onekiss4you Hanno fatto tante puttanate. La cessione del credito con l’innalzamento al 110% delle spese detraibili… -