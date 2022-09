Vidal e la rinascita al Flamengo | il cileno punto fermo della squadra

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Arturodopo il suo addio all’Inter sta trovando una nuova vita in Brasile e al: ilè unArturodopo il suo addio all’Inter sta trovando una nuova vita in Brasile e al: ilè un. Dal suo arrivo il centrocampista ha già trovato due gol, uno importante nel big match contro il Botafogo, e un assist. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : #Vidal e la rinascita al #Flamengo ?? -

TuttoJuve24.it

Così come è statoper l' Inter . L'altra cosa davvero che fa rimanere perplessi è che si va su giovani che non hanno mai avuto un potenziale. Correa non ha mai avuto buoni dati statistici, ...... viene poi Arturocon 6,5 milioni : i due fuoriclasse cileni sono stati scelti senza badare a ...proprietà attuale quindi premierà il fondo che s'impegnerà a proseguire la strategia di... Juventus, prende forma il modello Milan e Napoli: ritorno allo scouting Arturo Vidal dopo il suo addio all’Inter sta trovando una nuova vita in Brasile e al Flamengo: il cileno è un punto fermo della squadra Arturo Vidal dopo il suo addio all’Inter sta trovando una nuova ...A 36 anni, De Ceglie guarda indietro ad una vita alla Juventus e ad una vita calcistica piena di idee e progetti fino al ritorno in bianconero.