Vergogna Conte scatenato | raffica di insulti contro Renzi in diretta | Guarda

(Di mercoledì 21 settembre 2022) "Matteodovrebbe pentirsi perché è vergognosa questa sua campagnai poveri". Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, nella puntata del 21 settembre, replica agli attacchi del leader di Italia Viva sul reddito di cittadinanza come "voto di scambio". "Anon posso che replicare dirsi lui: perché con il suo partito ha votato in Parlamento l'aumento degli stipendi dei dirigenti di Stato che già guadagnano oltre 10 mila euro al mese". E ancora, attacca l'ex premier"forse ha interpretato quel decreto aiuti come aiuto agli amici dirigenti dello Stato. E fa la guerra a chi guadagna 500 euro al mese per dar da mangiare ai figli, lui che fa politica da quando aveva i calzoni corti e ...

matteorenzi : Giuseppe Conte ha detto che io devo parlare di reddito di cittadinanza “senza scorta” istigando alla violenza fisic… - raffaellapaita : “Renzi venga qui senza scorta a dire che vuole togliere il reddito di cittadinanza.” Le parole minatorie di Giusep… - CirianiCarlo : RT @drewviola: Il criminale Putin, ormai sempre più isolato e perdente, minaccia di usare l'atomica e @GiuseppeConteIT oggi afferma: basta… - ninabecks1 : RT @drewviola: Il criminale Putin, ormai sempre più isolato e perdente, minaccia di usare l'atomica e @GiuseppeConteIT oggi afferma: basta… - darechd : RT @drewviola: Il criminale Putin, ormai sempre più isolato e perdente, minaccia di usare l'atomica e @GiuseppeConteIT oggi afferma: basta… -

Così il presidente del M5S Giuseppe, a margine di un appuntamento a Napoli."Veramente mi fa ... Arriviamo addirittura al paradosso e allapiù assoluta: l'altro giorno in Parlamento è ......, come si fa a dire una cosa del genere'. 'Lo vada a chiedere agli imprenditori del Nord con cui siamo in contatto', ribatte Bonetti. Vedi Anche Reddito cittadinanza, lite Sallusti -a ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...“È un’accusa ridicola perché stiamo parlando di un sistema di protezione sociale che esiste in tutti i Paesi occidentali, noi lo abbiamo introdotti tardi”. Risponde così, da Napoli, il presidente del ...