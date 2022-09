Usa, procura Ny fa causa a Trump: “Anni di frodi per arricchirsi” (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – Al termine di un’inchiesta durata tre Anni la procuratrice generale di New York, Letitia James, ha presentato una causa civile contro Donald Trump, i suoi tre figli adulti e la Trump Organization, accusati di essere coinvolti da oltre un decennio, per arricchirsi, in un’ampia frode. In particolare, l’accusa è di aver ingannato investitori ed autorità fiscali gonfiando i valori delle proprietà per ottenere investimenti e poi diminuendoli per ottenere sgravi fiscali e prestiti a tasso agevolato. “Questa condotta non può essere ignorata o perdonata come un errore in buona fede – ha detto James oggi in una conferenza stampa – le dichiarazioni delle condizioni finanziarie sono state enormemente gonfiate, in modo falso e questi fraudolento ed illegale”. L’ufficio della ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – Al termine di un’inchiesta durata trelatrice generale di New York, Letitia James, ha presentato unacivile contro Donald, i suoi tre figli adulti e laOrganization, accusati di essere coinvolti da oltre un decennio, per, in un’ampia frode. In particolare, l’accusa è di aver ingannato investitori ed autorità fiscali gonfiando i valori delle proprietà per ottenere investimenti e poi diminuendoli per ottenere sgravi fiscali e prestiti a tasso agevolato. “Questa condotta non può essere ignorata o perdonata come un errore in buona fede – ha detto James oggi in una conferenza stampa – le dichiarazioni delle condizioni finanziarie sono state enormemente gonfiate, in modo falso e questi fraudolento ed illegale”. L’ufficio della ...

