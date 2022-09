Usa, la procura di New York fa causa a Donald Trump e ai suoi tre figli per frode. E chiede 250 milioni di dollari (Di mercoledì 21 settembre 2022) Al termine di un’inchiesta durata tre anni, la procuratrice generale di New York Letitia James ha presentato una causa civile contro Donald Trump, i suoi tre figli e la Trump Organization. I quattro sono accusati di essere coinvolti da oltre un decennio in un’ampia frode messa in piedi per arricchirsi. L’ufficio della procuratrice ha chiesto il pagamento di una multa da 250 milioni di dollari. In particolare, l’accusa è di aver ingannato investitori ed autorità fiscali, gonfiando i valori delle proprietà per ottenere investimenti e poi diminuendoli per ottenere sgravi fiscali e prestiti a tasso agevolato. L’azione legale riguarda anche Donald Trump Jr, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Al termine di un’inchiesta durata tre anni, latrice generale di NewLetitia James ha presentato unacivile contro, itree laOrganization. I quattro sono accusati di essere coinvolti da oltre un decennio in un’ampiamessa in piedi per arricchirsi. L’ufficio dellatrice ha chiesto il pagamento di una multa da 250di. In particolare, l’accusa è di aver ingannato investitori ed autorità fiscali, gonfiando i valori delle proprietà per ottenere investimenti e poi diminuendoli per ottenere sgravi fiscali e prestiti a tasso agevolato. L’azione legale riguarda ancheJr, ...

_Nico_Piro_ : a livello di effetti politico-economici ma se da guerra di difesa dall'invasore è diventato conflitto per procura (… - sole24ore : ?? #Usa, la procura di #NewYork fa causa a #Trump per #frode e chiede 250 milioni $ - LuigiGelli : RT @fattoquotidiano: Usa, la procura di New York fa causa a Donald Trump e ai suoi tre figli per frode. E chiede 250 milioni di dollari htt… - Varco001 : RT @fattoquotidiano: Usa, la procura di New York fa causa a Donald Trump e ai suoi tre figli per frode. E chiede 250 milioni di dollari htt… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Usa, la procura di New York fa causa a Donald Trump e ai suoi tre figli per frode. E chiede 250 milioni di dollari htt… -