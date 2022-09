Usa | Fed alza nuovamente tassi interesse di 75 punti base | al 3-3 | 25%

(Di mercoledì 21 settembre 2022) L'impennata dei prezzi sta mettendo sotto pressione le famiglie e le imprese americane ed è diventata un peso politico per il Presidente Joe Biden, che deve affrontare le elezioni congressuali di metà mandato L'articolo proviene da Firenze Post.

classcnbc : +++#USA????, #Fed rialza tassi di 75 pb Secondo la previsione a 3-3,25%+++ - classcnbc : +++#USA: #Fed segnala l'intenzione di continuare a rialzare i tassi fino a quando il livello dei fondi non raggiung… - classcnbc : +++#USA: le proiezioni economiche della #Fed prevedono l'#inflazione tornare all'obiettivo del 2% entro il 2025+++ - GiorgioFattors : RT @classcnbc: +++#USA: le proiezioni economiche della #Fed prevedono l'#inflazione tornare all'obiettivo del 2% entro il 2025+++ - mrcllznn : Usa, la Fed alza i tassi di 75 punti base - Il Sole 24 ORE -

La Banca centrale americana () ha alzato il costo del denaro di 75 punti base. La decisione era nelle attese della gran parte degli osservatori di mercato. Il tassoè ora compreso tra il 3 e il 3,25 per cento. Si tratta ...Wall Street alla fine vira al ribasso dopo l'annuncio della, che ha aumentato i tassi di interesse di 75 punti al 3 - 3,25%, ma ha anche quasi azzerato le ...è stata mal digerita dal mercato, ...L’inflazione Usa resta troppo alta per evitare un nuovo aumento dei tassi di interesse. È questa l’opinione di analisti e investitori alla vigilia della riunione della Fed, che stasera renderà noto il ...La Banca centrale Usa alza i tassi di altri 75 punti, fissando però la terminal rate al 4.6%. Obiettivo raggiungibile già a dicembre. E nel 2023 con l'Europa in recessione e intrappolata dalla Bce..