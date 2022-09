Usa: chiunque vinca in Italia non lascerà la coalizione con la Casa Bianca (Di mercoledì 21 settembre 2022) Giorgia Meloni: «Mi auguro che il centrodestra Italiano guidato da Fratelli d’Italia vinca le elezioni e che questo possa aprire la strada anche in Spagna». Enrico Letta: «Ha una logica autarchica». «Nessun ruolo per Draghi in un futuro governo», l’avvertimento di Matteo Salvini Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 21 settembre 2022) Giorgia Meloni: «Mi auguro che il centrodestrano guidato da Fratelli d’le elezioni e che questo possa aprire la strada anche in Spagna». Enrico Letta: «Ha una logica autarchica». «Nessun ruolo per Draghi in un futuro governo», l’avvertimento di Matteo Salvini

tempoweb : Gli #Usa sconfessano la sinistra: “Chiunque vincerà le #elezioni non sarà la fine del mondo” #guerra #ucraina… - msn_italia : Ucraina, Usa: 'Chiunque vinca le elezioni, l'Italia non lascerà la coalizione' | In Russia oltre mille arresti nell… - saggioilmatto : USA:Chiunque vinca le elezioni, l'Italia non lascerà la coalizione Quale coalizione? Contro l'Ucraina o l'Euro cos… - zazoomblog : Ucraina Usa: Chiunque vinca le elezioni lItalia non lascerà la coalizione - In Russia oltre mille arresti nelle pro… - bizcommunityit : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Usa: chiunque vinca le elezioni, l'Italia non uscirà dalla coalizione -