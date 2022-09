Us Salernitana, Felice Marotta consulente per l’amministrazione (Di mercoledì 21 settembre 2022) di Erika Noschese Sarà Felice Marotta ad occuparsi dei rapporti con la Salernitana. L’ex fedelissimo, prima del governatore Vincenzo De Luca e ora del sindaco Vincenzo Napoli, torna a Palazzo di Città per un incarico a titolo gratuito, consulente per il Comune di Salerno nei rapporti con la Salernitana. Incarico che non è stato ancora ufficializzato ma, subito dopo le elezioni, si entrerà nel vivo. “Faremo di tutto per accontentare la società, lavoreremo in sinergia per risolvere tutte le piccole difficoltà ancora oggi esistenti e mantenere viva questa proficua collaborazione”, ha dichiarato Marotta. Già la prossima settimana ci sarà il primo tavolo tecnico per affrontare temi particolarmente attuali come lo stadio Arechi, la convenzione per l’affidamento dello stadio comunale, ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 21 settembre 2022) di Erika Noschese Saràad occuparsi dei rapporti con la. L’ex fedelissimo, prima del governatore Vincenzo De Luca e ora del sindaco Vincenzo Napoli, torna a Palazzo di Città per un incarico a titolo gratuito,per il Comune di Salerno nei rapporti con la. Incarico che non è stato ancora ufficializzato ma, subito dopo le elezioni, si entrerà nel vivo. “Faremo di tutto per accontentare la società, lavoreremo in sinergia per risolvere tutte le piccole difficoltà ancora oggi esistenti e mantenere viva questa proficua collaborazione”, ha dichiarato. Già la prossima settimana ci sarà il primo tavolo tecnico per affrontare temi particolarmente attuali come lo stadio Arechi, la convenzione per l’affidamento dello stadio comunale, ...

