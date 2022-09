Uomo si dà fuoco a Tokyo contro funerali di Stato per Shinzo Abe (Di mercoledì 21 settembre 2022) La polizia e i vigili del fuoco ispezionano l'area intorno all'ufficio del primo ministro giapponese Fumio Kishida a Tokyo dopo che un Uomo ha tentato di darsi fuoco lì davanti, secondo quanto ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 settembre 2022) La polizia e i vigili delispezionano l'area intorno all'ufficio del primo ministro giapponese Fumio Kishida adopo che unha tentato di darsilì davanti, secondo quanto ...

