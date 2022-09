Uomini e Donne | suicidio Manuel Vallicella | le parole di Raffaella Mennoia

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Poco fa, sul suo profilo Instagram, la redattrice diha pubblicato il video di presentazione dicome tronista, commentando la sua morte (avvenuta per) con queste: “Sono ore che scrivo e poi cancello…e niente mi si spezzano lenon scorrono dal cuore si fermano alla mano..provo a scrivere con la testa ma mi si confondono i pensieri i ricordi le nostre chiacchiere..allora niente scrivo solo nella forma più sincera mi dispiace talmente tanto da non saperlo scrivere e neppure pensare..la tua mamma si prenderà cura di te… CiaoRiposa in Pace”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, ...

L'amico deejay Enrico Ciriaci, ha raccontato a Fanpage il dolore che stava vivendo Manuel Vallicella , scomparso questa notte dopo essersi tolto la vita ., Manuel Vallicella: l'amico Enrico Ciriaci racconta i motivi del tragico gesto dell'ex tronista Il tatuatore, ex volto di, soffriva di depressione dopo la scomparsa ... Manuel Vallicella noto per aver partecipato al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, si sarebbe tolto la vita. Il ragazzo aveva compiuto 35 anni.