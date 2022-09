Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Arrivano Le Nuove Troniste Federica E Lavinia! (Di mercoledì 21 settembre 2022) Uomini e Donne è tornato su Canale 5 dopo la lunga pausa estiva. Se nella prima Puntata si è voluto dare spazio alla veterana Gemma Galgani, in questa seconda Puntata, i protagonisti sono stati Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Spazio anche per la presentazione delle due Nuove Troniste. Ecco quello che è successo in Puntata! Ida e Riccardo: è di nuovo scontro Uomini e Donne ha riaperto i battenti nella giornata di ieri segnando già un boom di ascolti. La prima Puntata di questa nuova stagione ha tenuto incollati ben 2 milioni e 700 mila telespettatori per uno share del 28%. Partenza ottima con protagonista la nostra Gemma Galgani, alle prese con una nuova conoscenza. Quella con Didier, un signore di origini francesi ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 21 settembre 2022)è tornato su Canale 5 dopo la lunga pausa estiva. Se nella primasi è voluto dare spazio alla veterana Gemma Galgani, in questa seconda, i protagonisti sono stati Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Spazio anche per la presentazione delle due. Ecco quello che è successo in! Ida e Riccardo: è di nuovo scontroha riaperto i battenti nella giornata di ieri segnando già un boom di ascolti. La primadi questa nuova stagione ha tenuto incollati ben 2 milioni e 700 mila telespettatori per uno share del 28%. Partenza ottima con protagonista la nostra Gemma Galgani, alle prese con una nuova conoscenza. Quella con Didier, un signore di origini francesi ...

peppeprovenzano : Solidarietà a @sruotolo1 vittima di vili minacce. La nostra voce si leverà sempre accanto alla sua e a quella di… - Link4Universe : Tutte le donne che ho conosciuto hanno storie di molestie sessuali, di vario grado, che hanno subito nella loro vit… - GiusCandela : I tweet che fanno leggere alla Salemi sono più inutili di Tinì Cansino a Uomini e Donne. #Gfvip - SAntiogu : RT @SAntiogu: Jenner mi sta ossessionando da quando ho digitato che per me non e' lei lamodella n 1 attuale. Lo so che le donne fanno a gar… - SAntiogu : Jenner mi sta ossessionando da quando ho digitato che per me non e' lei lamodella n 1 attuale. Lo so che le donne f… -