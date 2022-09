Uomini e Donne | Gianni Sperti piange il tronista Manuel Vallicella | Una domanda mi affligge

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Oggi è venuto a mancare, exdi. Ecco le parole che gli ha dedicatoè uno dei dating show più seguiti della televisione italiana, per questo quando qualcuno che è stato protagonista del programma muore in maniera tragica, tutto il cast affronta la notizia con immenso dolore. Questa mattina, di certo, per la maggior parte dei veterani della trasmissione, sarà stata pessima:, ex, ci ha lasciati in maniera inaspettata. Il giovane si è tolto la vita, come testimonia l'amico che per primo ha lanciato la notizia, il deejay Enrico Ciriaci. Non si conoscono i motivi del triste gesto. Le uniche ...

Manuel Achille Vallicella, ex tronista ed ex corteggiatore di Uomini e Donne, si è tolto la vita a 35 anni. In queste ore sui social in tanti tra i fan di Uomini e Donne… Leggi ...Il rinchiudersi sempre più in se stesso. Provano a spiegarla così, gli amici più cari, la scomparsa ad appena 35 anni di Manuel Vallicella, tatuatore, prima corteggiatore e poi tronista di «Uomini e ...