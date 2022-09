Uomini e Donne | anticipazioni puntata 21 settembre 2022 | Ida e Riccardo | tronista Federica e ultime news

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 21 settembre 2022)ha preso finalmente il via e ieri è andata in onda su Canale 5 la prima. Che non è stata certo ‘priva’ di novità. Prima al centro dello studio Gemma, che ha deciso di chiudere la storia – mai iniziata – con Giovanni, poi un nuovo corteggiatore per lei e l’inizio della conoscenza. Chiuso il capitolo ‘Galgani’ se ne è aperto un altro, che ha visto sedute al centro tre: Laura, Sara e Catia, tutte di fronte a Davide. Il cavaliere ha pensato bene di interrompere il rapporto con Laura, andato avanti per tutta l’estate, per concentrarsi su Sara: sarà la volta buona? Oggi ale nuove troniste Nel corso delladi oggi, stando alle, verranno presentate due nuove troniste:...