Uomini e Donne, anticipazioni 21 settembre 2022: la presentazione della prima tronista (Di mercoledì 21 settembre 2022) Oggi pomeriggio, 21 settembre 2022, alle 14.45 in punto su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata della nuova stagione di Uomini e Donne 2022/2023. Se la puntata di ieri è stata interamente dedicata al trono over, oggi i telespettatori vedranno la presentazione della prima dei quattro nuovi tronisti. Si tratta di una studentessa che è anche una vecchia conoscenza di Uomini e Donne. Uomini e Donne, Serena Enardu conferma: ritorno di fiamma con Pago? La storica ex tronista del talk di Maria De Filippi sarebbe tornata di nuovo tra le braccia del compagno storico ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 21 settembre 2022) Oggi pomeriggio, 21, alle 14.45 in punto su Canale 5 andrà in onda la seconda puntatanuova stagione di/2023. Se la puntata di ieri è stata interamente dedicata al trono over, oggi i telespettatori vedranno ladei quattro nuovi tronisti. Si tratta di una studentessa che è anche una vecchia conoscenza di, Serena Enardu conferma: ritorno di fiamma con Pago? La storica exdel talk di Maria De Filippi sarebbe tornata di nuovo tra le braccia del compagno storico ...

