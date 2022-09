Uniper | il colosso tedesco del gas verrà nazionalizzato | lo stato acquisterà il 99% delle azioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 settembre 2022), il più grande importatore di gas della Germania,. Dopo la conferma da parte della società sulle trattative in corso con lo, i dettagli sono stati comunicati in una nota: “Il governoacquisisce il 99% del gruppo” ha spiegato il precedenzesta di maggioranza Fortum. Lodiventa quindi socio di maggioranza assoluta, prendendo in carico una percentuale molto superiore a quella prevista che si attestava intorno al 50%. L’accordo si basa su un pacchetto di salvataggio che eraconcordato a luglio: è previsto un aumento di capitale da 8 miliardi finanziati dal governo. L’intervento dell’esecutivo, spiega il ministero dell’economia di Berlino, ènecessario “per assicurare ...