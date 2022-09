Unione Popolare: opposizione strategica al governo dell’Apocalisse (Di mercoledì 21 settembre 2022) Quale che sia l’esito delle prossime elezioni ci avviamo con ogni evidenza a un ulteriore passaggio, quello dal governo dei sedicenti migliori a quello dell’Apocalisse. Ciò alla luce non solo delle innegabili propensioni fascistoidi della Meloni che forse verrà, quanto del trittico orripilante che ci troviamo di fronte, mirabilmente sintetizzato di recente da Papa Francesco: disastro climatico, pandemia e guerra. Il governo che ci attende si muoverà più o meno nel solco di quello che lo ha preceduto su questi ed altri temi. L’omaggio alle lobby infatti prevale di gran lunga su ogni interessamento alle sorti di noi disgraziati cittadini. Si tratti di lobby armamentistiche, energetiche, del cemento o farmaceutico-ospedaliere, ne vanno garantiti i profitti a costo di piantare un altro chiodo sulla bara che ospita ormai da tempo il futuro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Quale che sia l’esito delle prossime elezioni ci avviamo con ogni evidenza a un ulteriore passaggio, quello daldei sedicenti migliori a quello. Ciò alla luce non solo delle innegabili propensioni fascistoidi della Meloni che forse verrà, quanto del trittico orripilante che ci troviamo di fronte, mirabilmente sintetizzato di recente da Papa Francesco: disastro climatico, pandemia e guerra. Ilche ci attende si muoverà più o meno nel solco di quello che lo ha preceduto su questi ed altri temi. L’omaggio alle lobby infatti prevale di gran lunga su ogni interessamento alle sorti di noi disgraziati cittadini. Si tratti di lobby armamentistiche, energetiche, del cemento o farmaceutico-ospedaliere, ne vanno garantiti i profitti a costo di piantare un altro chiodo sulla bara che ospita ormai da tempo il futuro ...

