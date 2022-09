(Di mercoledì 21 settembre 2022) Adamsi appresta a direall’. L’attaccante 34enne, con una carriera disputata soprattutto in Germania, tra Mainz, Schalke, Hoffenheim e Hannover, e attualmente in Svizzera al Basilea, ha annunciato che quellasarà la sua ultimacon la maglia della propria, con la quale, prima degli azzurri, sfiderà l’Inghilterra.aveva guadagnato la prima convocazione nel 2009, e da allora ha disputato 84 partite con 25 gol all’attivo. SportFace.

sportface2016 : #Ungheria, #Szalai dice addio alla Nazionale: contro l'#Italia l'ultima partita -

SPORTFACE.IT

Dopo l'ottimo Europeo e il buon avvio di Nations League , l'cercherà di prolungare il suo momento magico difendendo la vetta del girone dall'assalto di ... Attila(Fenerbahce FK). ...Szoboszlai - Napoli, intervista CtMarco Rossi , Ct dell', è intervenuto ai ... Su Kim : 'Seguendoho spesso visto Kim, insieme formavano una bella coppia. Come mancino Attila ... Ungheria, Szalai dice addio alla Nazionale: contro l'Italia l'ultima partita Le probabili formazioni di Germania-Ungheria, match di scena Red Bull Arena di Lipsia valido per la quinta giornata di Nations League ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...