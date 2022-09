Una vita anticipazioni: c’è tensione ad Acacias 38 ma Aurelio non ha paura (Di mercoledì 21 settembre 2022) Valeria e Rodrigo sono ormai vittime di Aurelio che li sta usando a suo piacimento. E la ragazza si è anche resa conto di aver sbagliato ad aprire il suo cuore a un altro uomo visto che Rodrigo sarebbe stato disposto anche a morire per di salvarla. Che cosa farà adesso con David? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci raccontano proprio la trama della puntata di domani 22 settembre 2022. Una nuovo episodio della soap spagnola ci aspetta su Canale 5 come sempre alle 14,10. Domani andrà in onda la prima parte dell’episodio 1455 di Acacias 38 e scopriremo anche che cosa faranno Ramon e Fidel dopo l’arrivo di una notizia che potrebbe cambiare le sorti di molte persone… Una vita anticipazioni: la trama di domani 22 settembre 2022 Valeria deve prendere una decisione ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 21 settembre 2022) Valeria e Rodrigo sono ormai vittime diche li sta usando a suo piacimento. E la ragazza si è anche resa conto di aver sbagliato ad aprire il suo cuore a un altro uomo visto che Rodrigo sarebbe stato disposto anche a morire per di salvarla. Che cosa farà adesso con David? Lo scopriamo con ledi Unache ci raccontano proprio la trama della puntata di domani 22 settembre 2022. Una nuovo episodio della soap spagnola ci aspetta su Canale 5 come sempre alle 14,10. Domani andrà in onda la prima parte dell’episodio 1455 di38 e scopriremo anche che cosa faranno Ramon e Fidel dopo l’arrivo di una notizia che potrebbe cambiare le sorti di molte persone… Una: la trama di domani 22 settembre 2022 Valeria deve prendere una decisione ...

