Una telefonata allunga la panchina: ecco chi ha salvato Allegri dall'esonero (Di mercoledì 21 settembre 2022) Andrea Agnelli ha "salvato", per ora, il suo pupillo Massimiliano Allegri dall'esonero su cui spingeva molto il vicepresidente del club bianconero Pavel Nedved Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 21 settembre 2022) Andrea Agnelli ha "", per ora, il suo pupillo Massimilianosu cui spingeva molto il vicepresidente del club bianconero Pavel Nedved

Agenzia_Ansa : FLASH | Allarme bomba al ministero della Salute, evacuate le sedi di Lungotevere Ripa e dell'Eur a Roma. Una telef… - rtl1025 : ??Evacuato il ministero della Salute per un allarme #bomba: al centralino sarebbe arrivata una telefonata anonima ch… - gparagone : Un tavolo di pace non lo fai con una telefonata di #Macron. No alle armi! Da quanto tempo non si sente parlare di… - delromano : @Lacri2022 @PosteSpedizioni (3) mentre attendeva una telefonata per andare all'aeroporto .....mezzora fa è arrivato… - delromano : @Lacri2022 @PosteSpedizioni (2) sempre ieri mio figlio che attende il pacco in Danimarca riceve una telefonata dall… -