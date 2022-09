Una nuova creatura politica | il «Dragoni»

Leggi su panorama

(Di mercoledì 21 settembre 2022) L’evoluzione in certi campi può essere repentina. Ecco che, a pochi giorni dal voto, s’avanza sulla scena questa inedita figura che ha le fattezze di Giorgia Meloni, ma molte caratteristiche dell’attuale premier, reti di potere comprese. Ci sarà il suo avvento nell’Italia del dopo 25 settembre? Si vedrà. Intanto, però, qualcuno si prepara... Non potrebbero essere più diversi. La capopopolo e l’economista. La fumantina e l’algido. La dileggiata e il venerato. Condividono appena i natali romani. Lei ruspante Garbatella, però. Lui altezzosi Parioli, invece. Giorgia Meloni e Mario Draghi, dunque. L’indomita oppositrice si prepara a varcare l’uscio di Palazzo Chigi, con draghiano afflato. Mentre il premier pare destinato ad altri superbi incarichi, con meloniana benevolenza. È l’ultima strana coppia. Tanto unita nei turbolenti destini tricolore da sciogliersi in un neologismo: ...