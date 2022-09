Una dichiarazione di guerra? Ecco cosa ha detto Putin: il discorso alla nazione (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set – Vladimir Putin doveva parlare ieri sera alla nazione. Poi, a sorpresa, il discorso del presidente russo è stato rimandato e si è tenuto stamani. Come mai? Al netto delle ipotesi, anche delle più strampalate e dietrologiche, nessuno ha informazioni certe sulle cause del rinvio deciso a Mosca. E’ possibile che qualcosa sia andato storto, che Putin abbia voluto prendere tempo per valutare meglio cosa dire esattamente, o meramente abbia scelto un orario più consono, per essere sicuro di essere ascoltato in diretta da più cittadini russi possibile. Resta però il giallo, su cui si potrebbero scrivere fiumi di parole, dopotutto inutili. Stiamo allora sul discorso del presidente russo, alla fine arrivato. Ecco ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set – Vladimirdoveva parlare ieri sera. Poi, a sorpresa, ildel presidente russo è stato rimandato e si è tenuto stamani. Come mai? Al netto delle ipotesi, anche delle più strampalate e dietrologiche, nessuno ha informazioni certe sulle cause del rinvio deciso a Mosca. E’ possibile che qualsia andato storto, cheabbia voluto prendere tempo per valutare megliodire esattamente, o meramente abbia scelto un orario più consono, per essere sicuro di essere ascoltato in diretta da più cittadini russi possibile. Resta però il giallo, su cui si potrebbero scrivere fiumi di parole, dopotutto inutili. Stiamo allora suldel presidente russo,fine arrivato....

lmisculin : Che la guerra in Ucraina possa avere raggiunto una svolta lo testimonia anche questa dichiarazione della prima mini… - DarioNunziata : @RestoFerma Ci vorrà una dichiarazione di guerra dell'Italia. Hai notizie del genere in anteprima? - foisfra1 : RT @AbbVieItalia: ?? ?? L'attenzione per l'ambiente è una nostra priorità. Consulta i dati e tutte le iniziative di AbbVie Italia nella Dich… - Presidente_SP : RT @HSkelsen: Mi aspetto cose molte negative dal discorso di Putin, perfino una dichiarazione di guerra e la mobilitazione totale. Sono per… - MattioliMax : RT @ListaReferendum: Oggi la lista depositerà un ulteriore reclamo e nei prossimi giorni chiederemo a chi ci ha sostenuto di far verbalizza… -