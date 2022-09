“Una brutta notizia” Luigi Di Maio | lo scoop sulla sfera personale poco prima delle elezioni

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 settembre 2022)suDie la sua compagna Virginia Saba. Un’indiscrezione è stata rilanciata in queste ore a pochi giorni dallepolitiche del 25 settembre. Stavolta però la politica non ha niente a che fare con questi rumor sull’ormai ex ministro degli Esteri, che al momento non ha voluto rilasciare interviste o emettere comunicati. Quindi, siamo ancora nel campoipotesi, anche se la fonte di questo annuncio è decisamente attendibile e potrebbe davvero rappresentare una svolta nella sua vita. A parlare diDie della compagna Virginia Saba è stato The Pipol Gossipsua pagina Instagram. Che si è anche soffermato su un altro leader politico, Matteo Salvini: “Salvini è ...