Un Posto al Sole, anticipazioni 21 settembre: trauma per la morte (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un Posto al Sole, nelle anticipazioni del 21 settembre si svela un trauma a causa della morte del personaggio: di chi si tratta Un Posto al Sole è tornato nelle case degli italiani in questo settembre, portando con sé puntate ricche di novità. Giunta alla 27esima stagione, la fiction Rai ha deciso di sorprendere i telespettatori fin dalle prime battute, con delle vicende movimentate e inaspettate che coinvolgono Palazzo Palladini. Un Posto al Sole (Screenshot Video Raiplay)Si continua a parlare ancora della sorprendente morte di Susanna. L'attentato del criminale Lello Valsano ha sicuramente lasciato degli strascichi importanti nella trama, che si rispecchiano nella ...

