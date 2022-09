Un pitbull ha ucciso un barboncino a Firenze | il proprietario rischia una denuncia

(Di mercoledì 21 settembre 2022) AGI - Un, sfuggito al suo, ha azzannato un altro cane, un, provocandogli grosse ferite al ventre che ne hanno provocato il decesso. È successo ieri a. All'aggressione ha assistito una pattuglia di polizia. Gli agenti hanno prima interrotto l'aggressione, poi hanno identificato ildel, che orauna. L'animale è ora affidato al servizio veterinario della Asl. Gli stessi agenti hanno anche accompagnato ile la sua proprietaria, una 80enne, in una clinica per animali, ma i medici non sono riusciti ad evitare la morte del piccolo cane.

Una ragazza romana è stata denunciata dopo che un cucciolo di cane di razza jak russell è stato aggredito ed ucciso dai suoi due pitbull a Ponza. I fatti sono accaduti nei giorni scorsi sulla spiaggia. Si tratta di due molossi di razza Pitbull di proprietà di una 29enne Roma che, in questo periodo, era in vacanza sull'isola.