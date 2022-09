(Di mercoledì 21 settembre 2022) AGI - È sbarcato all'Aeroporto "Vespucci" dicon 260nel, ma gli uomini della Guardia di Finanza e delle Dogane lo hanno fermato e hanno sequestrato quasi 150. La normativa valutaria prevede che da un Paesepeo all'altro non si possano portare più di 10in contanti e l'immediato sequestro del 50% dell'eccedenza rispetto al consentito. La somma portata dall'era per diverse migliaia diin contanti e alcuni assegni in "forma libera" non emessi nell'Unionepea. Gli assegni privi della clausola di non trasferibilità sono assiti al contante, in quanto il loro utilizzo non ha alcuna possibilità di ...

sulsitodisimone : Un olandese è arrivato all'aeroportoi di Firenze con 260 mila euro nel trolley - yassa9898 : @giuventinismo In difesa? È uscito il titolare della nazionale olandese (perché voleva andare via lui) e Chiellini… -

AGI - Agenzia Italia

La somma portata dall'era per diverse migliaia di euro in contanti e alcuni assegni in 'forma libera' non emessi nell'Unione Europea. Gli assegni privi della clausola di non trasferibilità ...... nel Canton Berna, dove vennero riuniti tecnici di un notevole livello come l'Sven ... Sono risultati che confermano il fatto che anche il tennista più luminoso della storia èa ... Un olandese è arrivato all'aeroportoi di Firenze con 260 mila euro nel trolley Fai la Ricerca Vai a ANSA.it Fai la Ricerca Vai a ANSA.it Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsenti ...2' di lettura Fano 21/09/2022 - Un evento che è ormai entrato in pianta stabile tra quelli di punta del Comune di Mondolfo e che quest’anno ha un testimonial d’eccezione: Davide Mazzanti. Arriva infat ...