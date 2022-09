‘Un mondo sotto social’: il nuovo lavoro de I Soldi Spicci raggiunge un livello superiore (Di mercoledì 21 settembre 2022) I Soldi Spicci, Claudio Casisa e Annandrea Vitrano, in regia di un film con i Soldi Spicci protagonisti. E ti aspetti subito risate, tante risate, satira Spiccia su situazioni quotidiane e sketch divertenti e leggeri; e Palermo. Infatti c’è tutto questo, ma si percepisce una profondità nuova, sono cresciuti del resto, ma si avverte anche la presenza di un tocco che sembra averli coltivati artisticamente per portarli a un livello superiore. Si è ampliato lo spettro artistico. Il film è prodotto da Attilio De Razza e Nicola Picone (fratello di Valentino) per TRAMP Limited ed è proprio l’ingresso in questa realtà palermitana che mi dà la sensazione che Claudio e Annandrea siano stati seguiti con particolare attenzione – mantenendo identità e slang della coppia, con più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) I, Claudio Casisa e Annandrea Vitrano, in regia di un film con iprotagonisti. E ti aspetti subito risate, tante risate, satiraa su situazioni quotidiane e sketch divertenti e leggeri; e Palermo. Infatti c’è tutto questo, ma si percepisce una profondità nuova, sono cresciuti del resto, ma si avverte anche la presenza di un tocco che sembra averli coltivati artisticamente per portarli a un. Si è ampliato lo spettro artistico. Il film è prodotto da Attilio De Razza e Nicola Picone (fratello di Valentino) per TRAMP Limited ed è proprio l’ingresso in questa realtà palermitana che mi dà la sensazione che Claudio e Annandrea siano stati seguiti con particolare attenzione – mantenendo identità e slang della coppia, con più ...

