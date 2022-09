“Un grande ritorno”. Belen, 38 candeline e il compleanno più bello di sempre: immagini che tutti volevano vedere (Di mercoledì 21 settembre 2022) Belen Rodriguez compie gli anni. Non poteva che tenersi una festicciola nell’intimità della famiglia. La modella argentina ha spento così le 38 candeline con al suo fianco Stefano De Martino. E per l’occasione la dedica arriva puntuale, per omaggiare la vita e ovviamente l’amore ritrovato. Il compleanno di Belen Rodriguez è arrivato. Stefano De Martino accanto alla festeggiata nel momento in cui, davanti alle 38 candeline, ogni desiderio è concesso. E non si poteva che attendere la mezzanotte in un noto ristorante milanese circondata da amici e parenti. Leggi anche: “Stupratori e orge”. Choc al GF Vip 7 per quelle parole. Regia censura, ma troppo tardi Il compleanno di Belen Rodriguez. Festa in casa con gli amori di sempre Famiglia al ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 settembre 2022)Rodriguez compie gli anni. Non poteva che tenersi una festicciola nell’intimità della famiglia. La modella argentina ha spento così le 38con al suo fianco Stefano De Martino. E per l’occasione la dedica arriva puntuale, per omaggiare la vita e ovviamente l’amore ritrovato. IldiRodriguez è arrivato. Stefano De Martino accanto alla festeggiata nel momento in cui, davanti alle 38, ogni desiderio è concesso. E non si poteva che attendere la mezzanotte in un noto ristorante milanese circondata da amici e parenti. Leggi anche: “Stupratori e orge”. Choc al GF Vip 7 per quelle parole. Regia censura, ma troppo tardi IldiRodriguez. Festa in casa con gli amori diFamiglia al ...

welikeduel : Il grande ritorno deR Pojana di Andrea Pennacchi #propagandalive @pennacchiiiii - amiatanews : Toscana. Stime turismo estate 2022: presenze totali +17,6% (grande ritorno degli stranieri). La montagna cresce del… - Xenia_syssi : Comunque il grande ritorno di Ida e Riccardino l’anno scorso è stato al 90% colpa di Maria. Come Alessandro e Pinuccia #uominiedonne - Amala1908__ : Non siete pronti per il grande ritorno - Stelle_Sport : Un grande ritorno: la 500 storica a Genova -