Ultimi 10 giorni di settembre a rischio: cala l’autunno sull’Italia, addio uscite per l’aperitivo (Di mercoledì 21 settembre 2022) La stagione estiva è terminata. Le previsioni infatti non promettono nulla di buono, soprattutto negli Ultimi giorni di settembre. Ormai possiamo dire ufficialmente addio all’estate, l’autunno si sta avvicinando e in alcune parti d’Italia è già arrivato, provocando ingenti danni. Foto da CanvaFino alla giornata di Venerdì non dovrebbero esserci problemi, la situazione rimarrà relativamente stabile. Le cose però cambieranno nel fine settimana. Ma scopriamo nel dettagli come si evolver il meteo. Il meteo di fine settembre Il tempo non promette nulla di buono per questi Ultimi giorni del mese. L’estate ormai è finita, portandosi con sé le alte temperature che hanno caratterizzato questa ultima stagione estiva. Anche se l’autunno si è ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 21 settembre 2022) La stagione estiva è terminata. Le previsioni infatti non promettono nulla di buono, soprattutto neglidi. Ormai possiamo dire ufficialmenteall’estate,si sta avvicinando e in alcune parti d’Italia è già arrivato, provocando ingenti danni. Foto da CanvaFino alla giornata di Venerdì non dovrebbero esserci problemi, la situazione rimarrà relativamente stabile. Le cose però cambieranno nel fine settimana. Ma scopriamo nel dettagli come si evolver il meteo. Il meteo di fineIl tempo non promette nulla di buono per questidel mese. L’estate ormai è finita, portandosi con sé le alte temperature che hanno caratterizzato questa ultima stagione estiva. Anche sesi è ...

agorarai : 'Il mio caffè sospeso va a Conte, Salvini e Costa: vorrei chiedere loro perché hanno smantellato l'unità di mission… - gippu1 : Poi la Punta Esperta, arrivata negli ultimi giorni di mercato. In questo caso, per fortuna della Juventus, Milik se… - Radio1Rai : #ElezioniPolitiche2022 Ultimi giorni di campagna elettorale. Leader tutti in campo per i confronti prima del voto.… - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Italia. Elezioni 25 settembre. - 4 È probabile che in questi ultimi quattro g… - dolores20943592 : RT @ItalexitMori: Ultimi giorni di campagna…sperando che non mi venga l’ulcera per i confronti in cui devo sentire ignoranti di sinistra, d… -