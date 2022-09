Ultime Notizie – Ucraina-Russia | discorso Putin | dal Papa ai leader mondiali | le reazioni

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Il presidente russo Vladimirminaccia l’Occidente. Al via da oggi la mobilitazione parziale della, è stato l’annuncio nelalla tv, sottolineando che “il decreto è già stato firmato”. E’ “necessario proteggere il nostro territorio, il nostro Paese e il nostro popolo. L’Occidente vuole distruggerci”, ha detto ildel Cremlino. Quanto all’attacco all’, “gli obiettivi principali dell’operazione speciale rimangono invariati”, una operazione che “era necessaria per combattere i nazisti e liberare il Donbass, oggi quasi completamente liberato”.ha poi ribadito il “sostegno ai popoli” delle quattro regioni che dovrebbero tenere un referendum per l’annessione a Mosca: “Lafarà di tutto per garantire lo svolgimento dei ...

sole24ore : #Ucraina ultime notizie. #Putin dichiara mobilitazione parziale in #Russia: decreto già firmato @sole24ore… - sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Draghi all’#Onu: '#Sanzioni contro la #Russia hanno effetto dirompente'… - VesuvioLive : Nunzia De Girolamo offende le donne di Scampia: “Spaccerebbero l’utero al posto della droga” - junews24com : Calciomercato Juve, retroscena: Allegri voleva questo giocatore! I dettagli - -

Il Sole 24 ORE

Per il governo britannico, il discorso del presidente russo Vladimir Putin mostra che l'invasione russa dell'Ucraina 'sta fallendo'. Così il ministro della Difesa Ben Wallace ha commentato la ...La Cina in politica internazionale non vede di buon occhio le cause di instabilità che minano gli affari e mettono a rischio l'economia del colosso asiatico. E così il discorso di Vladimir Putin alla ... Ucraina ultime notizie. Putin rilancia la minaccia nucleare. La Cina sollecita il dialogo Inziativa di Coopfond e commissione Pari opportunità di Legacoop. Percorsi di formazione e accompagnamento per tutte le aspiranti cooperative ...(Adnkronos) – “Lo stravolgimento della Carta costituzionale” e “la collocazione europea dell’Italia” sono i rischi che il Paese correrebbe con la vittoria della destra alle elezioni. Lo ha detto Debor ...