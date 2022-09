Ultime Notizie – Ucraina, Putin annuncia mobilitazione parziale Russia: “Decreto già firmato” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Inizia oggi la mobilitazione parziale della Russia. Lo ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso alla tv, sottolineando che “il Decreto è già stato firmato”. E’ “necessario proteggere il nostro popolo nelle terre liberate. L’Occidente vuole distruggerci”, ha detto il leader del Cremlino. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 21 settembre 2022) Inizia oggi ladella. Lo hato il presidente russo Vladimirnel suo discorso alla tv, sottolineando che “ilè già stato”. E’ “necessario proteggere il nostro popolo nelle terre liberate. L’Occidente vuole distruggerci”, ha detto il leader del Cremlino. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

