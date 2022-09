Ultime Notizie – Russia, telefonata-trappola a figlio Peskov: “Vai in guerra” (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Risolverò la cosa ad un altro livello”. Il giovane figlio del portavoce del Cremlino, Nikolai Peskov, ha risposto così ad un attivista del team dell’oppositore russo Alexey Navalny che, spacciandosi per un funzionario dell’ufficio leva, gli ha chiesto se si presenterà al fronte in Ucraina come previsto per i riservisti dalla mobilitazione parziale annunciata oggi da Vladimir Putin. L’annuncio di Putin è arrivato nella giornata di oggi. Sono 300.000 i riservisti richiamati per la guerra contro l’Ucraina. “Lo ripeto, stiamo parlando solo di una mobilitazione parziale. Ciò significa che solo quei cittadini che sono nelle riserve e soprattutto, coloro che hanno prestato servizio nelle forze armate, hanno determinate specializzazioni militari ed un’esperienza rilevante saranno soggetti a coscrizione”, ha detto Putin. La mobilitazione ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Risolverò la cosa ad un altro livello”. Il giovanedel portavoce del Cremlino, Nikolai, ha risposto così ad un attivista del team dell’oppositore russo Alexey Navalny che, spacciandosi per un funzionario dell’ufficio leva, gli ha chiesto se si presenterà al fronte in Ucraina come previsto per i riservisti dalla mobilitazione parziale annunciata oggi da Vladimir Putin. L’annuncio di Putin è arrivato nella giornata di oggi. Sono 300.000 i riservisti richiamati per lacontro l’Ucraina. “Lo ripeto, stiamo parlando solo di una mobilitazione parziale. Ciò significa che solo quei cittadini che sono nelle riserve e soprattutto, coloro che hanno prestato servizio nelle forze armate, hanno determinate specializzazioni militari ed un’esperienza rilevante saranno soggetti a coscrizione”, ha detto Putin. La mobilitazione ...

