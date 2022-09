Ultime Notizie – Russia, discorso Putin e mobilitazione: ‘mistero’ nel decreto (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un ‘mistero’ nel decreto con cui Vladimir Putin, presidente della Russia, avvia la mobilitazione di 300mila riservisti per la guerra con l’Ucraina. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, non ha voluto svelare cosa c’è scritto nel paragrafo 7 del decreto, l’unico dei 10 punti del testo che non è stato reso noto. Lo sottolinea Ukrainska Pravda. “Il paragrafo 7 è per uso ufficiale, non posso rivelarlo”, ha detto Peskov ai giornalisti, quando gli è stato chiesto di cosa parla il paragrafo e perché viene tenuto nascosto. “Non posso spiegare. L’unica cosa che posso dire è che, nella sua intervista, Sergei Kuzhugetovich Shoigu ha detto 300mila persone. Qui parliamo di un numero fino a 300mila persone!”, ha detto riferendosi alle dichiarazioni del ministro della Difesa sul numero ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 21 settembre 2022) Unnelcon cui Vladimir, presidente della, avvia ladi 300mila riservisti per la guerra con l’Ucraina. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, non ha voluto svelare cosa c’è scritto nel paragrafo 7 del, l’unico dei 10 punti del testo che non è stato reso noto. Lo sottolinea Ukrainska Pravda. “Il paragrafo 7 è per uso ufficiale, non posso rivelarlo”, ha detto Peskov ai giornalisti, quando gli è stato chiesto di cosa parla il paragrafo e perché viene tenuto nascosto. “Non posso spiegare. L’unica cosa che posso dire è che, nella sua intervista, Sergei Kuzhugetovich Shoigu ha detto 300mila persone. Qui parliamo di un numero fino a 300mila persone!”, ha detto riferendosi alle dichiarazioni del ministro della Difesa sul numero ...

