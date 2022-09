Ultime Notizie – Elezioni | Mannino | “Draghi bis? Dopo il voto sia Fdi che M5s non possono rimanere fuori dal Governo”

(Di mercoledì 21 settembre 2022) “Ho difficoltà a ragionare sui se e sui ma. Siamo a pochi giorni dalle votazioni, aspettiamo i risultati e analizzando il risultato parliamo del da farsi. Rischiamo di formare ipotesi che non hanno fondamento”. Calogerointerviene con l’Adnkronos commentando la certezza di Carlo Calenda di unse il Terzo Polo arriverà al 10%.osserva: “Mi riesce difficile percorrere i sentieri dell’immaginazione di Calenda a pochissimi giorni dal risultato elettorale. Aspettiamo, oggi non si può dire nulla” perché “c’è una cosa diversa rispetto all’attuale situazione.ilci sarà un partito di maggioranza relativa, quello della Meloni ed uno di minoranza assoluta, il Movimento 5 stelle. Tutti e due non...

sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - sole24ore : #Ucraina ultime notizie. #Putin dichiara mobilitazione parziale in #Russia: decreto già firmato @sole24ore… - agorarai : Le ultime notizie dall'Ucraina con @veronicaRAN24 #agorarai #21settembre - FilippoCarmigna : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 21.190 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri i contagiati erano 28.395. Le vitt… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 21.190 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri i contagiati erano 28.395. L… -

Il Sole 24 ORE

... primo teaser trailer, clip e poster della serie di Studio Trigger GUARDA: Cyberpunk: Edgerunners guarda la sigla della serie animata in arrivo su Netflix Trovate tutte lesulla ...Sono 21.190 i nuovi contagi da Covid registrati nelle24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 28.395. Le vittime sono 46, in calo rispetto a ieri (60). Il tasso è al 12,7% in calo rispetto al 13,7% di ieri. Il ... Ucraina ultime notizie. Esauriti i voli da Mosca dopo l’annuncio della mobilitazione di Putin FERMO - Questa mattina nella suggestiva cripta della Cattedrale di Fermo dedicata a Santa Maria Assunta in Cielo, è stata celebrata la Santa messa in ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...