Ultime Notizie – Elezioni 2022, Salvini: "Terzo polo supera Lega? Lascio illusioni ad altri" (Di mercoledì 21 settembre 2022) "Il Terzo polo che supera la Lega? No, decidono gli italiani domenica, Lascio agli altri le illusioni, i sondaggi e gli oroscopi". Così il leader della Lega Matteo Salvini, intervistato dal Tg1. "Chi vota Lega fa scelte precise, le bollette sono emergenza nazionale, chi vota Lega ci permette di intervenire adesso, altri sono più prudenti", afferma il segretario del Carroccio che rilancia poi sull'autonomia delle Regioni. "L'Autonomia, significa spendere meno, tagliare gli sprechi, conviene a Lombardia e Veneto, dove hanno votato sei milioni di persone, ma conviene – assicura – anche alla Puglia, alla Calabria, non significa togliere niente a nessuno. E' un Paese, moderno, federale e ...

