Ultime Notizie – Covid oggi Toscana, 985 contagi e morti: bollettino 21 settembre (Di mercoledì 21 settembre 2022) Sono 985 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 settembre in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 8 morti. I nuovi casi, 147 confermati con tampone molecolare e 838 da test rapido antigenico, portano il totale a 1.393.170 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.301.550 (93,4% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 855 tamponi molecolari e 7.406 tamponi antigenici rapidi, di questi l’11,9% è risultato positivo. Sono invece 1.613 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 61,1% è risultato positivo. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 21 settembre 2022) Sono 985 i nuovida coronavirus21in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 8. I nuovi casi, 147 confermati con tampone molecolare e 838 da test rapido antigenico, portano il totale a 1.393.170 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.301.550 (93,4% dei casi totali).sono stati eseguiti 855 tamponi molecolari e 7.406 tamponi antigenici rapidi, di questi l’11,9% è risultato positivo. Sono invece 1.613 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 61,1% è risultato positivo. ...

sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Draghi all’#Onu: '#Sanzioni contro la #Russia hanno effetto dirompente'… - sole24ore : #Ucraina ultime notizie. #Putin dichiara mobilitazione parziale in #Russia: decreto già firmato @sole24ore… - CorriereCitta : Fatture false e Iva inesistente: sequestro della Finanza per oltre 27milioni di euro - ladyrosmarino : RT @sole24ore: ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva: -