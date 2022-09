Ultime Notizie – Covid oggi Sicilia | 1 059 contagi e 2 morti | bollettino 21 settembre

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Sono 1.059 ida coronavirus in, 212022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 2. I nuovi casi sono stati individuati su 10.674 tamponi processati. Gli attuali positivi nell’iksola sono a 21.376 (620 in meno rispetto a ieri). In un solo giorno i guariti sono stati 1.677, mentre i decessi 2 (12.182 dall’inizio dell’emergenza pandemica). Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 214, mentre si trovano in terapia intensiva 16 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 234 a Palermo, 261 a Catania, 198 a Messina, 55 a Ragusa, 81 a Trapani, 132 a Siracusa, 32 a Caltanissetta, 55 ad Agrigento e 11 a Enna. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

