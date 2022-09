Ultime Notizie – Covid oggi Sardegna, 381 contagi e 2 morti: bollettino 21 settembre (Di mercoledì 21 settembre 2022) Sono 381 i nuovi contagi da Covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 21 settembre. Si registrano inoltre altri due morti. 335 i casi diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.715 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 ( -1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 58 ( -7 ). Sono 4095 i casi di isolamento domiciliare (-111). Si registrano 2 decessi: un uomo di 71 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, e un uomo di 74 anni, residente nella provincia di Oristano. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 21 settembre 2022) Sono 381 i nuovidainsecondo ildi, 21. Si registrano inoltre altri due. 335 i casi diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.715 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 ( -1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 58 ( -7 ). Sono 4095 i casi di isolamento domiciliare (-111). Si registrano 2 decessi: un uomo di 71 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, e un uomo di 74 anni, residente nella provincia di Oristano. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

