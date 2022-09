Ultime Notizie – Covid oggi Italia, 21.190 contagi e 46 morti: bollettino 21 settembre (Di mercoledì 21 settembre 2022) Sono 21.190 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 21 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 46 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 166.500 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività del 12,7%. Cala il numero dei pazienti in terapia intensiva, che sono 146 in totale e quattro in meno di ieri, e quello dei ricoveri ordinari (sono 416, -79). I DATI DALLE REGIONI Lazio – Sono 1.819 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 21 settembre 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 21 settembre 2022) Sono 21.190 i nuovida Coronavirus in, 212022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 46. Nelle24 ore sono stati processati 166.500 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività del 12,7%. Cala il numero dei pazienti in terapia intensiva, che sono 146 in totale e quattro in meno di ieri, e quello dei ricoveri ordinari (sono 416, -79). I DATI DALLE REGIONI Lazio – Sono 1.819 ida coronavirus nel Lazio, 212022, secondo numeri e datideldella ...

