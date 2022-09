Ultime Notizie – Covid Emilia Romagna, 1.555 contagi e 4 morti: bollettino 21 settembre (Di mercoledì 21 settembre 2022) Sono 1.555 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 settembre in Emilia Romagna, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 4 morti. Dall’inizio dell’epidemia nella regione si sono registrati 1.847.075 casi di positività. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 10.066 tamponi eseguiti nelle Ultime 24 ore, di cui 4.865 molecolari e 5.201 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 15,4%. ”I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 24 (come ieri), l’età media è di 64,5 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 599 (-14 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 21 settembre 2022) Sono 1.555 i nuovida coronavirus oggi 21in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 4. Dall’inizio dell’epidemia nella regione si sono registrati 1.847.075 casi di positività. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 10.066 tamponi eseguiti nelle24 ore, di cui 4.865 molecolari e 5.201 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 15,4%. ”I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’sono 24 (come ieri), l’età media è di 64,5 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 599 (-14 ...

