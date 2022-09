Udinese | Pozzo | “Vorrei ritornare a giocare in Europa”

PordenoneCalcio : “Il “piccolo” Friuli - evidenzia il presidente Lovisa - in testa alla @SerieA e alla @LegaProOfficial. Che bello! A… - fe2ericozanutto : @Udinese_1896 @Cristiano @DAZN_IT @MarcoSilver1991 la cosa bella è che nemmeno con il volere del giocatore e la dis… - sportli26181512 : Udinese, che inizio! Pozzo: 'Secondo o terzo posto? Io ci credo' -

SENTISENTI- Queste le sue parole: ' Non ci esaltiamo perché conosciamo la difficoltà della Serie A e la forza dei club metropolitani con fuoriclasse e bilanci più ricchi.Commenta per primo Il presidente dell'Gianpaolo, ospite della tv ufficiale bianconera, ha espresso la sua opinione sul grandissimo avvio di stagione della squadra di Sottil: 'Non ci esaltiamo perché conosciamo la difficoltà ...Gerard Deulofeu, attaccante di qualità e di quantità dell'Udinese dei miracoli, è uno dei punti fermi dei bianconeri, un punto fermo che è sempre rimasto tale anche nel periodo del calcio mercato esti ...Il presidente Giampaolo Pozzo ha detto la sua dopo questo inizio di stagione a dir poco promettente. Il team continua a scalare la classifica e soprattutto a giocare un calcio di ottimo livello. La ma ...