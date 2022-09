Udienza Generale 21 settembre: Papa Francesco e il racconto del Kazakhstan e del “No” al nucleare (Di mercoledì 21 settembre 2022) Papa Francesco incentra l’Udienza Generale di mercoledì 21 settembre 2022 sul suo ultimo viaggio apostolico in Kazakhstan. Il Pontefice illustra le tappe del pellegrinaggio soffermandosi sugli aspetti positivi che caratterizzano questo popolo in cui convivono centocinquanta gruppi etnici e più di ottanta lingue. Come aveva annunciato durante l’Angelus in Piazza San Pietro, Papa Francesco ha voluto dedicare la catechesi dell’Udienza Generale di mercoledì 21 settembre 2022 al suo viaggio apostolico in Kazakhstan. Tappa che il Pontefice ha raggiunto in occasione del 7° Congresso dei leader delle religioni mondiali e tradizionali. @Credits AnsaNel corso della sua riflessione, il Santo ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 21 settembre 2022)incentra l’di mercoledì 212022 sul suo ultimo viaggio apostolico in. Il Pontefice illustra le tappe del pellegrinaggio soffermandosi sugli aspetti positivi che caratterizzano questo popolo in cui convivono centocinquanta gruppi etnici e più di ottanta lingue. Come aveva annunciato durante l’Angelus in Piazza San Pietro,ha voluto dedicare la catechesi dell’di mercoledì 212022 al suo viaggio apostolico in. Tappa che il Pontefice ha raggiunto in occasione del 7° Congresso dei leader delle religioni mondiali e tradizionali. @Credits AnsaNel corso della sua riflessione, il Santo ...

