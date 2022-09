Ucraina: Shoigu, 'Russia ha perso 5937 soldati' (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. -(Adnkronos) - Nella 'operazione speciale' in Ucraina "la Russia ha perso 5937 persone" mentre i morti da parte Ucraina sarebbero circa 61 mila. E' il nuovo bilancio fornito dal ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, citato dall'agenzia Ria Novosti. Le cifre rappresentano il primo aggiornamento dopo settimane di silenzio sulle perdite di Mosca e contrastano con i dati - anche questi non verificabili - forniti da Kiev che parla di circa 55 mila soldati di Mosca uccisi dal 24 febbraio. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. -(Adnkronos) - Nella 'operazione speciale' in"lahane" mentre i morti da partesarebbero circa 61 mila. E' il nuovo bilancio fornito dal ministro della Difesa russo Sergei, citato dall'agenzia Ria Novosti. Le cifre rappresentano il primo aggiornamento dopo settimane di silenzio sulle perdite di Mosca e contrastano con i dati - anche questi non verificabili - forniti da Kiev che parla di circa 55 miladi Mosca uccisi dal 24 febbraio.

