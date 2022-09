Ucraina-Russia, discorso Putin: dal Papa ai leader mondiali, le reazioni (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin minaccia l’Occidente. Al via da oggi la mobilitazione parziale della Russia, è stato l’annuncio nel discorso alla tv, sottolineando che “il decreto è già stato firmato”. E’ “necessario proteggere il nostro territorio, il nostro Paese e il nostro popolo. L’Occidente vuole distruggerci”, ha detto il leader del Cremlino. Quanto all’attacco all’Ucraina, “gli obiettivi principali dell’operazione speciale rimangono invariati”, una operazione che “era necessaria per combattere i nazisti e liberare il Donbass, oggi quasi completamente liberato”. Putin ha poi ribadito il “sostegno ai popoli” delle quattro regioni che dovrebbero tenere un referendum per l’annessione a Mosca: “La Russia farà di tutto per garantire lo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimirminaccia l’Occidente. Al via da oggi la mobilitazione parziale della, è stato l’annuncio nelalla tv, sottolineando che “il decreto è già stato firmato”. E’ “necessario proteggere il nostro territorio, il nostro Paese e il nostro popolo. L’Occidente vuole distruggerci”, ha detto ildel Cremlino. Quanto all’attacco all’, “gli obiettivi principali dell’operazione speciale rimangono invariati”, una operazione che “era necessaria per combattere i nazisti e liberare il Donbass, oggi quasi completamente liberato”.ha poi ribadito il “sostegno ai popoli” delle quattro regioni che dovrebbero tenere un referendum per l’annessione a Mosca: “Lafarà di tutto per garantire lo ...

