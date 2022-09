Ucraina-Russia, discorso Putin: cosa dicono i generali Battisti e Tricarico (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – Formare nuovi battaglioni o rimpiazzare le perdite subite in battaglia e inviare un messaggio all’esterno in merito all’eventuale uso di armi tattiche nucleari, sono alcuni degli aspetti che caratterizerebbero la mobilitazione di 300mila uomini annunciata dal presidente Vladimir Putin, illustrati all’Adnkronos dal generale Giorgio Battisti, primo comandante del contingente italiano della missione Isaf in Afghanistan e membro del Comitato Atlantico Italiano. “I 300mila riservisti chiamati da Putin sono uomini già con una formazione militare, quindi non giovani di leva, – spiega Battisti – e si tratta di un buon serbatoio di uomini che con un minimo di aggiornamento possono essere impiegati sul campo di battaglia o formando nuovi battaglioni o rimpiazzando le perdite subite in guerra. Certo è che non ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – Formare nuovi battaglioni o rimpiazzare le perdite subite in battaglia e inviare un messaggio all’esterno in merito all’eventuale uso di armi tattiche nucleari, sono alcuni degli aspetti che caratterizerebbero la mobilitazione di 300mila uomini annunciata dal presidente Vladimir, illustrati all’Adnkronos dal generale Giorgio, primo comandante del contingente italiano della missione Isaf in Afghanistan e membro del Comitato Atlantico Italiano. “I 300mila riservisti chiamati dasono uomini già con una formazione militare, quindi non giovani di leva, – spiega– e si tratta di un buon serbatoio di uomini che con un minimo di aggiornamento possono essere impiegati sul campo di battaglia o formando nuovi battaglioni o rimpiazzando le perdite subite in guerra. Certo è che non ...

riotta : I referendum per l'annessione alla Russia di Putin nei territori #Ucraina occupati, con le fosse comuni e la tortur… - davcarretta : L'Ucraina è riuscita a esportare più di 11 milioni di tonnellate di prodotti agricoli grazie alle 'corsie di solida… - GiovaQuez : Macron: “La Russia, nonostante sia un membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'Onu, ha violato la carta de… - fioravantipres : È un ammutinamento, una fuga precipitosa, una corsa a lasciare la Russia x paura dover andare a combattere in Ucrai… - dei_alba : RT @andreacantelmo8: #Metsola: 'Per essere chiari: nessun referendum fasullo cambierà la posizione dell'Europa sull'#Ucraina e sulla sua in… -