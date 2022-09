Ucraina, Putin ordina mobilitazione parziale: riservisti chiamati al fronte. E minaccia la guerra nucleare: “Useremo tutti i nostri mezzi” (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Ho già firmato il decreto di mobilitazione parziale, le operazioni inizieranno oggi”. Sono le 8 del mattino italiane quando Vladimir Putin compare di fronte alle telecamere per annunciare la svolta più importante della guerra in Ucraina: tutti i riservisti russi che hanno svolto l’addestramento militare sono chiamati a combattere al fronte. “La decisione dell’operazione militare speciale è stata inevitabile, la liberazione dei territori del Donbass resta l’obiettivo”, esordisce il presidente russo nel discorso inizialmente previsto per ieri sera e poi rimandato di alcune ore senza spiegazioni. E torna ad agitare lo spettro dell’arma atomica in risposta a quello che definisce il “ricatto nucleare” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Ho già firmato il decreto di, le operazioni inizieranno oggi”. Sono le 8 del mattino italiane quando Vladimircompare dialle telecamere per annunciare la svolta più importante dellainrussi che hanno svolto l’addestramento militare sonoa combattere al. “La decisione dell’operazione militare speciale è stata inevitabile, la liberazione dei territori del Donbass resta l’obiettivo”, esordisce il presidente russo nel discorso inizialmente previsto per ieri sera e poi rimandato di alcune ore senza spiegazioni. E torna ad agitare lo spettro dell’arma atomica in risposta a quello che definisce il “ricatto” ...

PaoloGentiloni : I #referendum di Putin in #Ucraina per annettere territori occupati con le armi sono un insulto alla democrazia e alle Nazioni Unite. - rulajebreal : Per comprendere la depravazione del presunto pacifista Putin e le sue mire Genocide: Putin sta reclutando 50.000 de… - riotta : I referendum per l'annessione alla Russia di Putin nei territori #Ucraina occupati, con le fosse comuni e la tortur… - LuciaDiMartin16 : RT @LaStampa: Guerra Russia-Ucraina, Putin interviene in tv: “Subito mobilitazione parziale, l’Occidente vuole distruggerci” - Piccoitalia : ?????L'obiettivo dell'Occidente è dividere e distruggere la Russia. Hanno fatto questi piani molto tempo fa, anche se… -